Editor's Note: This story was written entirely in Spanish as a firsthand account of Bowling Green's Fiestaval.

Me llamo Gilberto. Pues, me llamo Gilberto cuando hablo español. Creo que el nombre me asegura que el origen no siempre define, y me gusta pensar que llamarme Gilberto me ayuda sumergirme en el idioma.

Soy estudiante en mi último semestre de la universidad, y planeo graduarme con un título en español este diciembre. Solo hay un problema:

¡Tengo casi ninguna experiencia hablar con hispanohablantes nativos fuera de la clase!

Es la razón que decidí ir a la celebración hispana “BG Fiestaval” el domingo. Es un evento organizado por la iglesia local La Luz del Mundo, y sirve para representar la comunidad hispana que vive alrededor de la ciudad.

Pero antes de escribir sobre mi experiencia a la celebración, debería comenzar con una confesión: Decir que hablo español con fluidez es una mentira absoluta. La fluidez requiere años y años de práctica y usualmente mucho tiempo pasado en un país hispano. Un título no es suficiente.

No obstante, quiero escribir este artículo en español para representar una parte de nuestra comunidad que típicamente no nos fijamos. Como estudiante de español y escritor, creo que es mi responsabilidad compartir mi experiencia con la comunidad hispana de Bowling Green y esperar que siga un mejor agradecimiento para ella.